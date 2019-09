SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (09.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe eine Vereinbarung über die Übernahme von Crevo-Hengxin, einem chinesischen Hersteller von Silikondichtungen und Klebstoffen für Industrie und Bau, getroffen. Crevo-Hengxin erziele einen Jahresumsatz von CHF 50 Mio. Sika erwarte, dass es über Cross-Selling-Synergien, die die erweiterten Vertriebskanäle von Sika bieten würden, das Geschäftspotenzial der neuen Produktlinien sofort nutzen könne.Dies sei bereits die vierte Übernahme, die Sika in diesem Jahr tätige, nach Parex, King Packaged Materials und Belineco. Sie werde den Umsatz des Unternehmens um ca. 0,6% steigern und in diesem Jahr zu einem Umsatzvolumen von über CHF 8 Mrd. beitragen.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Sika-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 150. (Analyse vom 09.09.2019)Börsenplätze Sika-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:133,55 EUR -0,45% (09.09.2019, 11:18)