LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

130,90 EUR -2,42% (26.07.2019, 17:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

145,60 CHF -2,15% (26.07.2019, 17:09)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (26.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Geringere org. Wachstumsdynamik: Sikas OG habe sich im 2Q19 auf 1,8% verlangsamt und damit auf den tiefsten Wert seit dem 1Q13; dazu beigetragen hätten die rückläufige globale Automobilproduktion, ein Arbeitstag weniger sowie schwächere Baumärkte, insbesondere in GB, Italien, Spanien und Mexiko. Nichtsdestotrotz sei Sika zuversichtlich, im GJ19, auch gestützt durch die Parex-Übernahme, einen Umsatz von über CHF 8 Mrd. erreichen zu können. Zudem seien noch dieses Jahr ein bis zwei ergänzende Übernahmen geplant.Weniger optimistisch bez. Margenniveau: Im Gegensatz dazu rechne Sika nicht mehr damit, EBIT und Reingewinn im laufenden Jahr überproportional steigern zu können und habe auch das Erreichen des mittelfristigen Ziels einer EBIT-Marge von 14 bis 16% noch dieses Jahr aufgegeben. Dies v.a. wegen des Verwässerungseffekts durch die Parex-Akquisition und die unverändert volatilen Rohstoffpreise.Nächste Kursimpulse: Kapitalmarkttag am 3. Oktober: Angesichts des für Parex bezahlten Goodwills von CHF 1,9 Mrd. dürfte Sika sein ROCE-Ziel von >25% nach unten korrigieren. 3Q19-Ergebnisse am 24. Oktober: Die Jahresvergleichszahlen würden angesichts des OG von 7,4% im 3Q18 weiterhin anspruchsvoll bleiben.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Sika-Aktie fest. (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: