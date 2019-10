LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

134,50 EUR +0,30% (03.10.2019)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

147,85 CHF +0,41% (04.10.2019, 10:35)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (04.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Am gestrigen Kapitalmarkttag habe Sika einen Überblick über die meisten seiner Baumärkte vermittelt und für 2020 zugleich die Erwartung eines weiteren Rückgangs im globalen Automobilmarkt geäußert. Ein neuer Wachstumstreiber sollte zur besseren Nutzung der Vertriebskanäle führen und so den Marktzugang erleichtern und den Gewinn neuer Marktanteile ermöglichen. Sika schätze seinen Umsatz 2019 weiterhin auf über CHF 8 Mrd. und rechne für 2020 mit einem Wert nahe CHF 9 Mrd., was im Einklang mit der Analysten-Prognose und etwas unter der Konsenserwartung liege.In GJ 2018 sei Sikas EBIT-Marge durch höhere Rohstoffpreise belastet worden. Für GJ19 rechne der Analyst, mit Blick auf den verwässernden Effekt der Parex-Akquisition, nicht mit einer Verbesserung und erwarte eine EBIT-Marge unter der bisherigen Zielspanne von 14 bis 16%. Sika selbst rechne weiterhin mit einer stetig steigenden Marge, sodass bis 2021 - und damit etwas früher als von den Analysten erwartet - das untere Ende der langfristigen Zielspanne für die EBIT-Marge (15 bis 18%) erreicht sein sollte. Um dies sicherzustellen, würden laufende Projekte in den Bereichen Betrieb, Logistik, Beschaffung und Produktrezeptur gezielt beschleunigt.Der gestrige Kapitalmarkttag habe die Einschätzung des Analysten bestätigt, dass Sika dank stetiger Wachstumschancen in einem strukturellen Wachstumsmarkt ein langfristiger Gewinner bleiben werde. Kurzfristig erwarte er ein rückläufiges organisches Wachstum, aber der fragmentierte Markt biete Konsolidierungspotenzial. Sika plane in den nächsten 18 Monaten jedoch keine große Akquisition mehr, da der Fokus nun auf der Integration von Parex liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: