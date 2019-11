LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

153,40 EUR -1,35% (14.11.2019, 12:27)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

167,55 CHF -2,10% (14.11.2019, 12:13)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (14.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Neues Mörtel-Werk: Sika nehme derzeit den Betrieb in einem neuen Werk für technischen Mörtel auf, am existierenden Standort Addis Ababa, und erweitere so sein Portfolio von lokal produzierten Produkten.Attraktiver Wachstumsmarkt: Mit einer Bevölkerung von über 100 Mio. sei Äthiopien nach Nigeria das zweitbevölkerungsreichste Land Afrikas. 2018 sei Äthiopiens reales BIP um +7,7% gewachsen und solle 2019, gemäß Schätzung der Weltbank, um weitere +8,5% ansteigen. Das Baugewerbe sei der zweitwichtigste Sektor der äthiopischen Wirtschaft und mache 18% des nationalen BIP aus. Derzeit werde damit gerechnet, dass Äthiopiens Bausektor 2019 um +12% und zwischen 2019 und 2028 jährlich um +8 bis 9% anwachsen solle, gestützt durch Investitionen in sozialen Wohnungsbau und die Infrastruktur. Zu den Herausforderungen für die äthiopische Wirtschaft würden ein wachsendes Handelsdefizit, steigende Schulden, eine Inflationsrate von derzeit 13% und die stetige Abwertung der lokalen Währung zählen.Schwellenländer würden für Sika wichtigster Wachstumstreiber bleiben. Im GJ18 habe Sika in Afrika bereits einen Ertrag von CHF 187 Mio. oder 2,6% des Konzernumsatzes erzielt. Pomrehn erwarte, dass sich das Gewinnwachstum bei Sika 2020 weiter beschleunigen werde, unterstützt durch die Konsolidierung von Parex, geringere Integrationskosten und erste Synergien aus der Integration.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: