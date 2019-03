Börse Stuttgart-Aktienkurs Sika-Aktie:

122,40 EUR -0,08% (26.03.2019, 11:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

137,20 CHF -0,15% (26.03.2019, 12:01)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:
A2JNV8

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:
SIK

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:
SIK

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:
SKFOF

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (26.03.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Expansion im Senegal: Sika eröffne eine neue Mörtelproduktionsanlage am bereits existierenden Standort in Dakar, im Senegal. In einer ersten Phase sollten dort Fliesenkleber, Fugen-, Reparatur- sowie Wasserabdichtungsmörtel hergestellt werden, gefolgt von Bödenlösungen auf Zementbasis. Sika sei seit April 2017 mit einem eigenen Ableger im Senegal vertreten, im April 2018 sei eine Produktionsanlage für Betonzusatzmittel in Dakar eröffnet worden. Mit dieser zusätzlichen Kapazität wolle das Unternehmen am boomenden Bausektor partizipieren, der in den kommenden Jahren um rund 6% pro Jahr wachsen solle, unterstützt auch durch die senegalesische Regierung, die derzeit in Infrastrukturprojekte investiere. In den letzten vier Jahren habe Sika in Afrika ein jährl. Umsatzplus von über 21% verzeichnen können.Konsequente Expansionsstrategie: Die neue Anlage sei eine von sieben neuen Fabriken, die 2019 den Betrieb aufnehmen sollten. Dank diesen Investitionen sollte es dem Unternehmen problemlos möglich sein, das 2019 anvisierte Umsatzwachstum von 6 bis 8% in Lokalwährung zu erreichen (ohne Parex).Nächster Kursimpuls: 1Q19-Umsatzzahlen am 9. AprilBernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt daher sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie. Das Kursziel laute CHF 152. (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: