Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (06.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe bekannt gegeben, dass ihr die Berufung der Schenker-Winkler Holding (SWH) gegen das Urteil des Kantonsgerichts in Zug zugestellt worden sei. SHW habe bereits am 29. November 2016 bekannt gegeben, dass sie die Entscheidung des Kantonsgerichts angefochten habe.Nächster Gerichtsentscheid voraussichtlich im Sommer dieses Jahres: Der Analyst hätte natürlich eine außergerichtliche Beilegung der Meinungsverschiedenheit zwischen Sika und SWH begrüßt. Das Urteil des Kantonsgerichts Zug sei aus seiner Sicht so eindeutig zugunsten von Sika und den Publikumsaktionären ausgefallen, dass er davon ausgehe, dass das Obergericht Zug die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen des Verwaltungsrats von Sika zum Schutz der Interessen von Sika, ihren Mitarbeitenden, Publikumsaktionären und Anleiheinhabern erneut bestätigen werde. Der Analyst erwarte einen Entscheid des Obergerichts Zug bis zum nächsten Sommer.Es werde natürlich eine Weile dauern, bis die rechtlichen Unsicherheiten geklärt seien. Dies wirke sich negativ auf die Bewertung von Sika aus. Zudem unterschätze der Markt nach Erachten des Analysten die progressive Margenexpansion von Sika, die durch Größenvorteile, Synergien aus Akquisitionen und ihre globale Beschaffungsinitiative getragen werde.Börsenplätze Sika-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Sika-Aktie:4.504 EUR -0,27% (06.01.2017, 09:06)