Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (08.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) und erhöht sein Kursziel.In den letzten zehn Jahren habe Sika ein beeindruckendes durchschnittliches Umsatzwachstum in Lokalwährung von 8,2% p.a. erzielt. Die Unternehmensleitung erwarte für GJ 2017 ein Umsatzwachstum von 6 bis 8%, was ihren mittelfristigen Zielen entspreche. Der Analyst habe keine Zweifel, dass das Unternehmen dies erreichen werde. Die Belebung in der Baubranche in Europa und China, die Eröffnung von 36 Produktionsanlagen in den letzten vier Jahren sowie ergänzende Übernahmen würden dazu beitragen.Unter CEO Jan Jenisch habe Sika seine EBIT-Marge jedes Jahr von 7,6% im Jahr 2011 auf 13,8% in 2016E gesteigert. Damit liege das Unternehmen nahe am oberen Rand der aktuellen Zielspanne von 12 bis 14%. Unternehmen der Vergleichsgruppe wie Henkel Adhesives oder EMS Eftec hätten allerdings bereits EBIT-Margen von 17 bis 20% erreicht. Der Analyst sei überzeugt, dass sich die EBIT-Marge von SIKA mit Unterstützung durch Größenvorteile, eine Umstellung auf High-End-Lösungen besonders bei Klebstoffen und Synergien aus Akquisitionen weiter verbessern werde.Nach dem sehr positiven Urteil des Kantonsgerichts erwarte der Analyst, dass das Obergericht die Rechte der Publikumsaktionäre bestätigen werde.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt ausdrücklich sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie. (Analyse vom 08.02.2017)Börsenplätze Sika-Aktie: