Tradegate-Aktienkurs Signify-Aktie:

34,95 EUR -0,14% (09.10.2020, 14:44)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Signify-Aktie:

34,91 EUR +0,52% (09.10.2020, 14:32)



ISIN Signify-Aktie:

NL0011821392



WKN Signify-Aktie:

A2AJ7T



Ticker-Symbol Signify-Aktie:

G14



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Signify-Aktie:

LIGHT



Kurzprofil



Signify (ehemals Philips Lighting) (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter von Beleuchtung für Geschäftskunden und Privathaushalte sowie von Beleuchtungslösungen für das Internet der Dinge. Die energieeffizienten Beleuchtungsprodukte und -systeme sowie Dienstleistungen des niederländischen Unternehmens sorgen für eine hohe Lichtqualität. Signify erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 6,2 Mrd. Euro, beschäftigte rund 38.000 Mitarbeitern und wies eine Marktpräsenz in mehr als 70 Ländern vor. (09.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Beleuchtungsspezialisten Signify (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) unter die Lupe.Corona und kein Ende: Wegen steigender Infektionszahlen werde in vielen Ländern über mehr Einschränkungen diskutiert, um der Krise Herr zu werden. An der Börse rücke erneut Signify in den Fokus. Die Aktie des Herstellers von UV-C-Licht klettere am Freitag auf ein neues Verlaufshoch.Der Aktienkurs von Signify habe sich zwar seit dem Corona-Tief mehr als verdoppelt. Das 2021er-KGV liege trotzdem nur bei 13. Nach Einschätzung des "Aktionärs" bedeute das, dass die UV-C-Fantasie noch nicht ansatzweise im Kurs eingepreist sei.Die Boston University habe bereits vor Monaten bestätigt, dass UV-C-Lampen sehr effizient gegen Coronaviren wirken würden.Eine Entscheidung der Politik, in großem Stil UV-C-Licht zum Schutz vor Coronaviren einzusetzen, wäre ein regelrechter Treiber für die Signify-Aktie. Der Chart sehe traumhaft aus, nachdem der Aktie mit dem Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal ein neues Verlaufshoch gelungen sei. Da gehe noch mehr, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Börsenplätze Signify-Aktie: