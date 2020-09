Börsenplätze Signify-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Signify-Aktie:

31,00 EUR +5,05% (15.09.2020, 14:47)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Signify-Aktie:

30,96 EUR +4,91% (15.09.2020, 14:34)



ISIN Signify-Aktie:

NL0011821392



WKN Signify-Aktie:

A2AJ7T



Ticker-Symbol Signify-Aktie:

G14



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Signify-Aktie:

LIGHT



Kurzprofil



Signify (ehemals Philips Lighting) (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter von Beleuchtung für Geschäftskunden und Privathaushalte sowie von Beleuchtungslösungen für das Internet der Dinge. Die energieeffizienten Beleuchtungsprodukte und -systeme sowie Dienstleistungen des niederländischen Unternehmens sorgen für eine hohe Lichtqualität. Signify erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 6,2 Mrd. Euro, beschäftigte rund 38.000 Mitarbeitern und wies eine Marktpräsenz in mehr als 70 Ländern vor. (15.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Beleuchtungsspezialisten Signify (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Bewertung der Signify-Aktie mit "kaufen" und einem Kursziel von 49 Euro wieder aufgenommen und den Titel auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Die Anleger würden am Dienstag bei Signify zugreifen und die Aktie auf den höchsten Stand seit dem Corona-Crash im März hieven.Goldman Sachs-Analystin Daniela Costa habe in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Wendepunkt aus für den Lichttechnikkonzern gemacht. Erstmals seit 2013 sei das Wachstum wieder positiv. Für Rückenwind hätten auch die beschleunigten Umsätze mit konventionellen UV-Lampen zur Desinfektion im Zuge der Covid-19-Pandemie gesorgt.Die Boston University habe bereits vor Monaten bestätigt, dass UV-C-Lampen sehr effizient gegen Coronaviren wirken würden. Laut Anthony Griffins, Professor für Mikrobiologie in Boston, seien Viren ab einer bestimmten Dosis UV-C-Strahlung völlig inaktiviert worden. "Innerhalb von Sekunden konnten wir kein Virus mehr nachweisen."DER AKTIONÄR bleibt für seinen Top-Tipp aus Ausgabe 28 (Performance seitdem: 35 Prozent) bullish, so der Experte Andreas Deutsch. (Analyse vom 15.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link