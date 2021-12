Tradegate-Aktienkurs Signet Jewelers-Aktie:

Kurzprofil Signet Jewelers Ltd.:



Signet Jewelers Limited (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) ist der weltweit führende Anbieter von feinem Schmuck aus Bermuda. (02.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signet Jewelers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der weltgrößten Juwelierkette Signet Jewelers Ltd. (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) unter die Lupe.Der US-Diamantschmuckhändler habe glänzende Q3-Zahlen vorgelegt. So habe Signet Jewelers sowohl beim Ergebnis als auch bei den Erlösen die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen. Überdies habe das Unternehmen einen verbesserten Ausblick kommuniziert. Die Signet Jewelers-Aktie könne davon aber nicht profitieren.Die Signet Jewelers-Finanzchefin trete etwas auf die Euphoriebremse. "Wir bleiben dennoch bei unserem Ausblick für den Rest des Jahres angesichts der Corona-Unsicherheiten und der neuen Omikron-Variante sowie möglicher Verschiebungen im Konsumverhalten vorsichtig", so CFO Joan Hilson.Die Zahlen seien hervorragend und auch der Ausblick überzeuge. Die heutigen Kursverluste dürften kausal eine Mischung aus "sell on good news" und Corona-Lockdown-Ängsten der Anleger sein. Es bestehe kein Grund zur Sorge, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2021)Börsenplätze Signet Jewelers-Aktie: