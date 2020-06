Börsenplätze Signature-Aktie:



DE000A2DAMG0



A2DAMG



F0G



Die Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) mit Sitz in München ist befasst mit dem Erwerb, der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, und sie erbringt Management-, Beratungs-, und Servicedienstleistungen innerhalb ihres Portfolios, das hauptsächlich auf Engagements in der Finanzdienstleistungsbranche fokussiert ist. (29.06.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Signature-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) weiterhin zu kaufen.Nach der Gewinnwarnung im Zuge der COVID-19-Pandemie habe Signature nun die Gesamtjahrumsatz- und -gewinnprognosen deutlich angehoben. Anstelle eines in allen Bereichen "sehr stark unter dem Vorjahr" liegenden Ergebnisses rechne der Vorstand nunmehr mit Rekordumsätzen in Höhe von EUR 2,5 Mio. (2019e: EUR 0,878 Mio.). Parallel dazu solle sich auch der operative Gewinn signifikant erhöhen.Ausschlaggebend für die Geschäftsaufhellung seien (1) ein Vertragsabschluss für die Strukturierung und Betreuung der Anleiheemission eines nach Angabe führenden Händlers für erneuerbare Energien in Europa im Volumen von bis zu EUR 30 Mio., aus dem Signature über seine 100%ige Tochtergesellschaft Umsatzerlöse von bis zu EUR 1,65 Mio. erwartet, und (2) der Abschluss von zwei IPO-Betreuungsmandaten mit jeweils erwarteten Börsengängen noch in diesem Jahr. Darüber hinaus sei geplant, dass sich Signature zukünftig auch an Gesellschaften beteilige, die zu einem späteren Zeitpunkt durch Partner aus dem Netzwerk an die Börse gebracht werden sollten.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital bestätigt sein "buy"-Rating für die Signature-Aktie. (Analyse vom 29.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link