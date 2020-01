Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (09.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Für Siemens sei der rund 20 Millionen Euro schwere Auftrag für eine Zugsignalanlage in Australien vergleichsweise klein. Doch der Konzern gerate deshalb mehr und mehr in die Kritik von Umweltschützern. Nach den Fridays-for-Future-Aktivisten nehme nun auch eine Klimaexpertin die Beteiligung an der umstrittenen Kohlemine des indischen Adani-Konzerns ins Visier."Das ist kriminell und ein offener Angriff auf unsere Zukunft", habe Kathrin Meissner, Leiterin des Climate Change Research Centre an der Universität von New South Wales in Sydney gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kein Blatt vor den Mund genommen. "Über 60 Unternehmen haben es abgelehnt, am Bau oder an der Finanzierung der Adani Carmichael Kohlemine beteiligt zu sein. Dazu zählt zum Beispiel auch die Deutsche Bank. Ich hoffe, Siemens wird sich sehr schnell von dem Projekt distanzieren."Für Meissner sei es unbegreiflich, dass das Adani-Projekt überhaupt genehmigt worden sei. Gebaut werden solle dort eines der größten Kohlebergwerke der Welt, mit einer Förderung von bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr. Durch die verheerenden Buschbrände in Australien, für die auch der Kohleabbau mitverantwortlich gemacht werde, habe die Kritik der Umweltschützer zuletzt noch einmal zugenommen.Siemens habe zuletzt betont, bis 2030 klimaneutral zu werden. Dennoch sei offen, ob der Konzern den Auftrag ablehne. Ökonomisch sei die Bedeutung zwar nicht so groß, doch alleine aus Vertragstreue gegenüber Adani könnte Siemens durchaus an dem Auftrag festhalten. Konzernchef Joe Kaeser müsse aber klar sein, dass die Kritik dann nicht abebben werde, nachdem er in der Vergangenheit immer wieder Wert auf seine unternehmerische Verantwortung gelegt habe.Anleger können nun wieder über erste Positionen nachdenken und auf den Ausbruch auf ein neues Hoch setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: