Die Situation beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheine wenig verändert zu sein. Trotz einer gewissen Schwäche über Nacht habe es der deutsche Leitindex geschafft, über der Aufwärtstrendlinie zu bleiben. Der Index habe sich von dem Tagestief bei 14.485 Punkten erholt und sei wieder über 14.500 Punkte gesprungen. Die kurzfristige Widerstandszone, die es zu beachten gelte, liege um das Allzeithoch im Bereich von 14.600 Punkten. Die kurzfristige Unterstützung sei die bereits erwähnte Aufwärtstrendlinie. Solange wir keinen Bruch durch eine dieser beiden Grenzen sehen würden, könnte der DAX in der steigenden Dreiecksformation stecken bleiben. Das Muster werde in der Regel als Fortsetzungsmuster gesehen, daher sollten Händler auf bullische Ausbrüche über den Bereich von 14.600 Punkten achten.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe sich nach eigenen Angaben mit dem Betriebsrat auf Maßnahmen zum Abbau der Belegschaft geeinigt. Volkswagen werde den Mitarbeitern der Jahrgänge 1961 bis 1964 die Möglichkeit der Altersteilzeit und den Mitarbeitern der Jahrgänge 1956 bis 1960 die Möglichkeit der Frühverrentung anbieten. Der Autobauer rechne damit, dass bis zu 900 Mitarbeiter in den Vorruhestand gehen und Tausende von Mitarbeitern Altersteilzeitlösungen wählen würden. Außerhalb der Bereiche Elektrifizierung, Digitalisierung und Batterieentwicklung werde es keinen Einstellungsstopp geben.



Christian Sewing, der CEO der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), erhalte 2020 insgesamt 7,4 Mio. Euro, was einer Steigerung von 46% gegenüber dem Gehalt von 2019 entspreche. Der gesamte Bonuspool der Bank sei 2020 um fast 30% gestiegen.



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) stehe erneut in der Kritik von Umweltorganisationen in Australien. Mehr als 120 Tausend Menschen hätten eine Petition unterschrieben, die den Siemens-Chef auffordere, das Abkommen mit Adani Enterprise aufzukündigen. Die beiden Unternehmen würden gemeinsam an großen Kohleminenprojekten arbeiten und dabei seien einige Umweltvorschriften verletzt worden. (15.03.2021/ac/a/m)





Die europäischen Blue-Chip-Indices notieren in der ersten Hälfte der Montagssitzung höher, so die Experten von XTB.Die Sitzung sei bisher recht ruhig verlaufen, eine erhöhte Volatilität sei nur zu Beginn des heutigen Handels vorhanden gewesen. Der Wirtschaftskalender sei heute fast leer. Allerdings werde Biden um 18:45 Uhr eine Rede über die Umsetzung des Konjunkturpakets halten, was zu weiterer Bewegung auf dem Markt führen könnte.Die CDU von Angela Merkel habe bei den Landtagswahlen am Sonntag eine Niederlage erlitten. Laut Exit Polls werde ein Wahlsieg der Grünen in Baden-Württemberg erwartet, während die Sozialdemokraten (SPD) die Wahl in Rheinland-Pfalz gewinnen sollten. Die Ergebnisse seien nicht völlig unerwartet gewesen, da die Grünen und die SPD ihre Führung in den genannten Bundesländern beibehalten hätten. Dennoch sei es das schlechteste Ergebnis für Merkels Partei in diesen Regionen in der Geschichte gewesen. Angela Merkel werde sich zum Ende dieses Jahres nach 17 Jahren im Amt aus der Politik zurückziehen. Es werde erwartet, dass die Reihe von Landtagswahlen im Laufe des Jahres sowie die Bundestagswahl im Herbst ihre letzten politischen Showdowns sein würden.