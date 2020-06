Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (10.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Industriekonzern Siemens baue sein Portfolio seit Jahren um. Das alte Konglomerat verschwinde, der neue Konzern wolle sich auf Industriedigitalisierung, Intelligente Infrastruktur und das Zuggeschäft fokussieren. Doch die Verflechtungen mit den Töchtern seien noch immer tief, Anleger sollten genau hinsehen.Viele Töchter habe Siemens im Lauf der Zeit in die Eigenständigkeit geschickt. Bei einigen habe sich der Konzern komplett zurückgezogen - Infineon notiere beispielsweise weiter im DAX, OSRAM werde vom Rivalen ams übernommen.Bei anderen bleibe Siemens ein wichtiger Ankeraktionär. So steuere Siemens Healthineers noch immer wichtige Erträge bei. Die Medizintechniktochter habe sich im Kampf gegen COVID-19 hervorgetan, die Aktie erst kürzlich ein Rekordhoch erreicht. Mittelfristig winke der DAX-Aufstieg - wenn Siemens die Beteiligung von 85 Prozent herunterschraube und somit den Streubesitz erhöhe. Die Aussichten würden stimmen.Siemens Gamesa dagegen sei zuletzt wieder in die roten Zahlen gerutscht. Der Turbinenbauer freue sich zwar über volle Auftragsbücher, habe wegen hausgemachter Probleme aber ähnlich wie der deutsche Wettbewerber Nordex ein Profitabilitätsproblem. Doch Siemens Gamesa solle ohnehin aus dem Portfolio weitergereicht werden. Siemens wolle die Beteiligung in die neue Tochter Siemens Energy auslagern.Siemens entflechte sein Portfolio. Noch sei der Konzern aber maßgeblich an vielen Töchtern beteiligt. Bis der Fokus wirklich auf dem neuen Kerngeschäft liegen könne, werde also noch immer einiges an Zeit benötigen. In der Corona-Krise allerdings habe die Konglomeratsstruktur geholfen, Schwächen in einzelnen Teilen zu kompensieren. Die Aktie notiere inzwischen wieder dreistellig.Anleger lassen die Gewinne laufen und ziehen den Stopp auf 80 Euro nach, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: