Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (26.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Nach den schwachen ABB-Zahlen würden Siemens-Anleger gespannt auf kommenden Donnerstag, den 1. August, warten. Dann präsentiere der DAX-Konzern seine Quartalsergebnisse. Im Vorfeld könne Siemens nun den Zuschlag für ein lukratives Energieprojekt vermelden. Auftraggeber sei ausgerechnet der US-Marinestützpunkt Guantánamo.Bekannt sei Guantánamo vor allem für das umstrittene Strafgefangenenlager. Dieses sei nach den Anschlägen vom 11. September 2001 errichtet worden. Allerdings sei die Militärbasis wesentlich größer und älter. Das US-Verteidigungsministerium habe nun mitgeteilt, dass Siemens für die geplanten Arbeiten im Bereich Energieeffizienz knapp 829 Millionen Dollar zufließen werde.Der Großauftrag spiele Siemens vor den Zahlen in die Karten. Es zeige zudem, dass die Kritik von Konzernchef Joe Kaeser an US-Präsident Donald Trump aktuell keine Auswirkungen auf das Geschäft habe. Wenn sogar das Verteidigungsministerium selbst weiter an Siemens Aufträge vergebe, dann dürfte auch auf Unternehmen kein Druck von der Trump-Regierung ausgeübt werden.Die Siemens-Aktie halte sich aktuell knapp über der 100-Euro-Marke. Entscheidend werde nun, wie die Zahlen ausfallen würden. Aufgrund von Konjunkturrisiken und Handelskrieg sei durchaus Vorsicht geboten.