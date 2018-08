Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (23.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Zusammenschluss mit Alstom könnte sich weiter verzögern. Beide Unternehmen würden gemeinsam einen europäischen Branchenchampion schaffen wollen, um dem chinesischen Weltmarktführer CRRC Paroli bieten zu können. Obwohl die Fusion offiziell bereits besiegelt sei, könnten kartellrechtliche Bedenken weiter dazwischenfunken. Laut "Manager Magazin" könne sie nicht wie geplant Ende November abgeschlossen werden. "Ein Termin im Januar ist wahrscheinlicher", heiße es demnach in EU-Kreisen.Schon Anfang August habe die EU-Kommission das eigentlich auf 90 Arbeitstage begrenzte Verfahren vorerst ausgesetzt. Da Siemens und Alstom zu wenig Informationen geliefert hätten, hätten die Gegner der Fusion nun mehr Zeit, ihre Bedenken vorzubringen.Die deutsche und die französische Regierung stünden hinter der Bahnfusion. Trotz der kartellrechtlichen Bedenken stünden die Chancen deswegen gut, dass der Zusammenschluss genehmigt werde. Für Siemens wäre die Abspaltung der Zugsparte der nächste Schritt auf dem Weg vom schwerfälligen Konglomerat zum flexiblen Flottenverband - nach der Windkraft und der Medizintechnik. Die Strategie sollte aufgehen und neue Werte schaffen.Langfristig bleibt die Siemens-Aktie ein Basisinvestment, so Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:111,44 EUR +0,40% (23.08.2018, 13:13)