Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (24.07.2019/ac/a/d)



Bereits am Dienstag habe sich die Siemens-Aktie in den dreistelligen Kursbereich zurückkämpfen können. Nachdem die Papiere zwischenzeitlich unter Druck geraten seien und Konzernchef Joe Kaeser den US-Präsidenten Donald Trump via Twitter ungewöhnlich hart attackiert habe, dürften nun die anstehenden Quartalszahlen und eine neue Roadmap wieder in den Fokus der Anleger rücken.Über den Kurznachrichtendienstes Twitter habe sich Joe Kaeser zuletzt des Öfteren zu politischen Ereignissen geäußert. Doch seine jüngsten Aussagen über den US-Präsidenten Donald Trump könnten negative Folgen für Siemens haben. Schließlich erwirtschafte der Konzern rund 20 Prozent des Umsatzes in den USA.Viel entscheidender für den Aktienkurs als Kaesers Social-Media-Auftritt seien jedoch die anstehenden Quartalszahlen und eine neue Roadmap für die Modernisierung des nigerianischen Stromnetzes. Sollte Siemens die Erwartungen der Analysten am 1. August übertreffen können, dürfte dies den Aktienkurs stützen.Zudem würden weitere Milliardenaufträge aus Afrika winken. Kürzlich habe der Konzern zusammen mit der nigerianischen Regierung die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Umsetzung der Roadmap bekannt gegeben.Diese sehe vor, das marode Stromnetz in drei Phasen von aktuell 3.400 MW auf 25.000 MW auszubauen. In der ersten Phase solle das Stromnetz dabei stabilisiert und auf einen konstanten Stromfluss von 7.000 MW ausgebaut werden, bevor in der zweiten Phase die Kapazität auf 11.000 MW gesteigert und letztlich in der dritten Phase auf über 25.000 MW angehoben werden solle.Die Unsicherheit vor den Quartalszahlen sei aufgrund des Handelsstreits und der Konjunktursorgen weiter groß. Ebenso sei es ungewiss, wie groß die Aufträge aus Nigeria letztlich ausfallen würden.Auch das Chartbild sendet weiterhin keine klaren Handelssignale, Neueinsteiger warten daher ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Wer investiert sei, könne mit Stopp bei 86,00 Euro dabeibleiben. (Analyse vom 24.07.2019)