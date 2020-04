ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (12.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern wolle wegen der Coronavirus-Krise keine Stellen abbauen. Das habe Konzernchef Joe Kaeser in einem Interview der "Passauer Neuen Presse" gesagt. Auch sonst sehe der scheidende Chef den deutschen Traditionskonzern gut aufgestellt: Siemens verfüge über ausreichend Liquidität und volle Auftragsbücher und könnte deshalb gestärkt aus der Krise hervorgehen. Die Coranavirus-Krise bewerte Kaeser aber als viel schlimmer als die globale Finanzkrise 2008.Dem Staat helfe Siemens im Kampf gegen die Krise mit der Beschaffung von dringend benötigten Schutzmasken. Dazu nutze der Konzern sein weltweites Einkaufsnetz und habe zunächst 3 Mio. Masken besorgt. "Eine Million brauchen wir selbst bei Siemens, eine Million bekommt Bayern, eine Million der Bund", so Kaeser. Das Unternehmen habe zudem sein Netzwerk an 3D-Druckern für die Produktion von hochwertigem Schutzmaterial geöffnet."Der Aktionär" habe zuletzt gewarnt, dass nach dem Anstieg von 60 auf 85 Euro Gewinnmitnahmen überfällig seien. Es bleibe dabei: Neueinsteiger könnten noch abwarten, ob die Gaps nach unten noch einmal geschlossen würden. Wer bereits dabei sei, könne an Bord bleiben, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:82,26 EUR -0,32% (09.04.2020, 22:26)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:81,34 EUR -0,66% (09.04.2020, 17:35)