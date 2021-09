Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (13.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Seit letzter Woche habe der DAX-Titel erneut Anlauf auf das Allzeithoch genommen. Am heutigen Montag sei der Sprung auf eine neue Bestmarke geglückt. Hinzu komme, dass die Siemens-Aktie noch heute ein starkes charttechnisches Kaufsignal generieren könnte. Diese Marke sollten Anleger jetzt im Auge behalten.Noch Mitte Juli habe es bei der Siemens-Aktie düster ausgesehen. Nach einer dreimonatigen Konsolidierung sei sie unter die wichtige Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 127,20 Euro gefallen. Der Wert sei dabei jedoch stark überverkauft gewesen. Nur zwei Tage darauf sei es daher zu einem Rebound gekommen.Während der Aufwärtsbewegung sei dem DAX-Titel sogar der Befreiungsschlag geglückt. Denn der kurzfristige Abwärtskanal habe bei 133 Euro erfolgreich nach oben verlassen werden können. Die Konsolidierungsformation sei damit aufgelöst und ein starkes Kaufsignal generiert worden. Seitdem kämpfe sich der Wert mühsam Richtung des bisherigen Rekordhochs bei 145,96 Euro. Letzte Woche habe er dieses geknackt, sei aber sofort bis an den Support am Zwischenhoch bei 139,24 Euro abgerutscht.Diese Unterstützung habe jedoch erfolgreich getestet werden können und die Aktie habe seit Donnerstag wieder Anlauf genommen. Dank des freundlichen Wochenauftakts habe sie heute zwischenzeitlich die massive Widerstandszone überschritten, die von den Hochs bei 145,96 und 147,58 Euro ausgehe. Schließe der Titel heute über diesem Bereich, wäre das ein weiteres starkes Kaufsignal. Mit anhaltend steigenden Kursen bis an die langfristige Trendlinie bei etwa 157 Euro sei dann zu rechnen.DER AKTIONÄR bleibt für die Siemens-Aktie positiv gestimmt, so Timo Nützel. (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: