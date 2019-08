Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (15.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Abverkauf bei dem DAX-Titel gehe weiter. Innerhalb weniger Tage habe die Siemens-Aktie 15 Prozent verloren. Im schwierigen Gesamtmarkt deute sich eine schnelle Trendwende aktuell nicht an. Nachdem Siemens zuletzt ebenfalls pessimistischere Töne angeschlagen habe, drohe vielmehr eine Fortsetzung der Talfahrt.Durch den rapiden Kurssturz sei das Papier des Industriekonzern mittlerweile unter den Stoppkurs bei 86 Euro gefallen. Investoren sollten nun die Reißleine ziehen. Auch wenn Digitale Fabrik und Intelligente Infrastruktur langfristig Wachstum versprechen würden, überwiege momentan die Skepsis. Die Kraftwerkskrise, der langwierige Umbau und die allgemeine Konjunkturschwäche würden auf die Zahlen drücken - und für einen skeptischen Ausblick des Konzerns sorgen.Charttechnisch betrachtet sei der Weg nach unten nun weiter frei. Als nächste Unterstützung warte erst das 5-Jahres-Tief vom September 2015 bei 77,76 Euro. Bis dahin wären allerdings noch knapp zehn Prozent Luft.Anleger sollten derzeit nicht in das fallende Messer greifen und an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Solange sich die Lage im Handelskrieg nicht entspanne und die Konjunktur weiter schwächle, dürften auch die Geschäfte von Siemens darunter leiden. (Analyse vom 15.08.2019)