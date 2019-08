Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (30.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Rezessionsangst und der Handelskrieg zwischen den USA und China habe die Siemens-Aktie zuletzt unter Druck gesetzt. Nach den schwachen Zahlen inklusive verhaltenem Ausblick benötige es nun neue Impulse, um der Aktie wieder Schwung zu verleihen. Ein möglicher Milliardendeal in Russland könnte da genau richtig kommen.Dabei gehe es um die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Moskau und St. Petersburg. Dort solle eine völlig neue Trasse gebaut werden, mit der Züge die knapp 700 Kilometer entfernten Metropolen in zweieinhalb Stunden erreichen sollten. Wie das "Handelsblatt" berichte, wolle Siemens beim Bau, bei Rollmaterial und Infrastruktur zum Zug kommen.Insgesamt solle das Projekt laut dem Bericht gut 20 Milliarden Euro schwer sein - mit Tendenz nach oben. In dieser Woche hätten der Chef der russischen Eisenbahn, Oleg Belozerov, und Sabrina Soussan, CEO von Siemens Mobility, demnach bereits ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Es sei zwar nur eine Absichtserklärung, doch im harten Kampf der Mobility-Sparte gegen die Konkurrenz aus China sei es für Siemens dennoch ein wichtiger Schritt.Noch sei nicht einmal endgültig gesichert, dass das russische Zugprojekt tatsächlich umgesetzt werde. Komme es zum Bau, stünden die Chancen gut, dass Siemens mit an Bord sei. Noch sei aber natürlich völlig offen, wie groß das Volumen eines möglichen Auftrags wäre.Aktuell fehlen noch die Impulse, sodass Neueinsteiger weiter abwarten sollten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: