Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (04.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Am Mittwoch sei bei Siemens der Tag der Wahrheit. Der Industriekonzern lege seine Zahlen für das erste Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres vor und halte zudem seine Hauptversammlung ab. Neben den Ergebnissen dürften auch die anhaltenden Proteste der Umweltaktivisten im Fokus bleiben.Siemens stehe vor einem wichtigen Jahr. Der Börsengang von Siemens Energy stehe an, die Nachfolgediskussion um Chef Joe Kaeser müsse gelöst werden und die Proteste der Klimaschützer gegen den Konzern würden derzeit das Image beschädigen. Auf der Hauptversammlung dürfte es deshalb durchaus heiß hergehen. An der Börse werde der Fokus dennoch vor allem auf den Zahlen liegen.Für das neue Geschäftsjahr bleibe das Management um Kaeser wegen der Konjunkturflaute vorsichtig. Das Unternehmen solle auf vergleichbarer Basis moderat wachsen, was ein Plus von drei bis fünf Prozent impliziere. Das Ergebnis je Aktie solle 6,30 Euro bis 7,00 Euro betragen, nach 6,41 Euro im Vorjahr. In der Mitte der Spanne würde das ein Gewinnwachstum von vier Prozent bedeuten. Erträge aus der Ausgliederung des Energiegeschäfts dürften sich mit Belastungen aus diesem Prozess sowie Restrukturierungskosten in etwa die Waage halten. Die Investitionen sollten weiter zulegen.Für seine Digitalisierungssparte, die zusammen mit Healthineers den größten Ergebnisbeitrag zum Konzern leiste, erwarte der Konzern daher keine großen Sprünge. Im Geschäftsjahr 2019/20 gehe Siemens in dem Segment von stagnierenden bis sinkenden Margen sowie einem unveränderten Umsatz aus. Auch für das Zuggeschäft erwarte der Konzern im schlechtesten Fall sinkende Renditen. Beim Geschäft für smarte Infrastruktur sehe Siemens dagegen eine leichte Besserung. Die vor der Ausgliederung stehende Energiesparte dürfte weiterhin vergleichsweise schwache Margen erwirtschaften.Marktexperten würden ein eher maues erstes Quartal erwarten. Siemens Healthineers und Gamesa hätten bereits Zahlen vorgelegt, die schwächer als erwartet gewesen seien, Gamesa habe sogar einen Verlust verkraften müssen. Das Management habe bereits deutlich gemacht, dass die kurzzyklischen Geschäfte im ersten Halbjahr weiter unter schwierigen Bedingungen arbeiten müssten, habe es bei der Bank of America geheißen. Das hoch profitable Geschäft mit der Industrieautomatisierung sollte weiter schwach bleiben. Das erste Quartal sei zudem saisonal schwächer in den Bereichen smarte Infrastruktur, dem Zug- sowie dem Energiegeschäft.Im Schnitt würden Analysten in einem von Siemens zusammengestellten Konsens mit einem Umsatz von 20,6 Milliarden Euro im ersten Quartal, einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) des Industriegeschäfts von knapp 1,9 Milliarden Euro sowie einem Nettogewinn von 912 Millionen Euro rechnen.Ob die Zahlen frische Impulse liefern würden, erscheine nach den schwachen Vorgaben der Töchter Healthineers und Gamesa zumindest fraglich.Anleger sollten mit weiteren Käufen nun warten, ob eine neue Attacke auf das 52-Wochen-Hoch gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2020)Mit Material von dpa-AFX