Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

101,92 EUR +1,39% (26.11.2018, 09:51)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (26.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Seit Wochen pendle das Wertpapier im Bereich der 100-Euro-Marke seitwärts. Die Krise in der Kraftwerkssparte verhindere die Rückkehr auf den Wachstumspfad. Konzernchef Joe Kaeser sei weiter bemüht, die Geschäft wieder anzukurbeln. Doch die anstehende Reise nach Saudi-Arabien sei nicht unumstritten.Kaeser nehme an der "in-Kingdom Total Value Add" teil, einer Veranstaltung des saudischen Staatskonzerns Saudi Aramco. Noch vor vier Wochen habe der CEO eine Reise zu einer Investorenkonferenz des Ölstaates abgesagt. Für Siemens sei Saudi-Arabien ein wichtiger Auftragnehmer. Bis 2030 sehe der Konzern Chancen auf Aufträge im Wert von 30 Mrd. USD.In der Öffentlichkeit komme die Reise Kaesers dennoch nicht gut an. Seit dem Tod des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi hätten mehrere Länder Sanktionen gegen Saudi-Arabien verhängt, denn auch Kronprinz Mohammed bin Salman könnte - trotz klarer Dementis des Königshauses - in eine mögliche Ermordung verstrickt sein.Aus geschäftlicher Sicht sei es wichtig, die Verbindungen mit Saudi Arabien nicht zu sehr zu belasten. Moralisch sei die Reise Kaesers jedoch zweifelhaft. So oder so: Es bleibe dabei, dass die Probleme bei den Kraftwerken den Wachstumskurs des Industriekonglomerats bremsen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:101,66 EUR +1,11% (26.11.2018, 09:37)