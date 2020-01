ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie: 723610

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption: SIE

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie: SIE

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie: SMAWF

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (30.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Joe Kaeser habe bei Siemens eine Ära geprägt. Der mächtige Chef habe einen tiefgreifenden Umbau beim deutschen Industriekonzern eingeleitet. Mit der Abspaltung von Siemens Energy stehe der Höhepunkt der Neugestaltung in diesem Jahr an. Ob Kaeser danach seinen Hut nehme, sei allerdings nach wie vor fraglich. Nun habe er sich selbst zu seinem Abschied geäußert."Mit der Abspaltung und dem Börsengang der neuen Siemens Energy AG ist ein wesentlicher Meilenstein erreicht", habe Kaeser der Zeit auf die Frage geantwortet, ob er im Januar 2021, wenn sein Vertrag auslaufe, definitiv aufhören werde. "Das Siemens von heute wird es dann nicht mehr geben und damit auch nicht mehr den Arbeitsinhalt des heutigen Vorstandsvorsitzenden. (...) Deshalb schaffe ich diesen Job in seiner jetzigen Form, schaffe ich mich eigentlich ab. "Ob er dann aufhöre, sei jedoch nicht nur seine Entscheidung, sondern auch Sache des Aufsichtsrats.Der Umbau von Siemens schreite weiter voran. Kaeser könnte bald Geschichte sein, doch seine Abspaltungen würden bleiben. Siemens verliere damit zwar mehr und mehr seinen Anspruch als umfassendes Konglomerat. Dafür würden in den künftigen Kernbereichen rund um Digitale Industrien und Intelligente Infrastruktur aber hohe Margen winken. An der Börse könnte sich das auszahlen. Anleger sollten mit dem Ausbau der Position weiter auf den Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch warten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,60 EUR -1,48% (30.01.2020, 12:13)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,32 EUR -1,70% (30.01.2020, 12:26)