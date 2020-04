Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

78,07 EUR -0,62% (16.04.2020, 15:42)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (16.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der scheidende Siemens-Chef Joe Kaeser habr zuletzt betont, dass der DAX-Konzern die Corona-Krise ohne Staatshilfen und ohne Entlassungen überstehe. Dennoch spüre auch Siemens die Folgen der Pandemie. Um die Auswirkungen abzufedern, wolle man sich nun frisches Geld besorgen.Siemens strebe laut einem Bericht eine neue Kreditlinie von Banken über 3 Mrd. Euro zur Bewältigung der Coronavirus-Krise an. Der Konzern führe derzeit Gespräche mit Banken, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Darunter sei auch die französische Großbank BNP Paribas, die voraussichtlich eine führende Rolle bei der Finanzierung tragen solle. Es fänden aber auch Gespräche mit anderen potenziellen Kreditgebern aus Europa, Amerika und Japan statt, habe es weiter geheißen. Siemens und BNP hätten die Angelegenheit demnach nicht kommentiert. Die Gespräche würden noch laufen und finale Finanzierungsbedingungen könnten sich noch ändern, habe Bloomberg weiter berichtet. Das Kreditvolumen könnte möglicherweise auch höher ausfallen, wenn es entsprechende Angebote von den Banken gebe.Es komme nicht überraschend, dass auch Siemens mehr Liquidität zur Bewältigung der Krise brauche. Dennoch gelte: Der deutsche Traditionskonzern sei stark aufgestellt und dürfte mit seinem breiten Portfolio besser durch die Coronavirus-Krise kommen als viele Wettbewerber. Anleger, die investiert seien, könnten an Bord bleiben und auf eine weitere Erholung setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:77,94 EUR -1,09% (16.04.2020, 15:57)