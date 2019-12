Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (30.12.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der NORD LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industrie-Sektor zum Halten der Aktie des Elektrokonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Der Maschinen- und Anlagenbau stehe in Deutschland umsatzbezogen für den zweitgrößten Industriezweig, vor der Chemie (ohne Mineralöl-verarbeitung) und übertroffen nur vom Automobilbau. Zu 2018 habe der VDMA das Umsatzvolumen mit EUR 232,5 Mrd. angegeben. Beschäftigt worden seien 1,1 Mio. Vollzeitkräfte. Mit rund 15% sei der bedeutendste Umsatzanteil auf Motoren und Turbinen zur Wärme- und Stromerzeugung entfallen. Gemäß Zentralverband (ZVEI) hätten deutsche Elektrotechnik- und Elektronikunternehmen - einschließlich Gebrauchsgüterherstellung - 2018 mit EUR 193,8 Mrd. Umsatz Platz vier der Industriebranchen eingenommen. Gezählt worden seien 890.300 Beschäftigte. Luft-und Raumfahrtindustrie sei 2018 bei 111.500 Beschäftigten auf EUR 40 Mrd. Umsatz gekommen.Die Ergebnisperformance der von den Analysten beobachteten Elektrotechnikunternehmen habe im Neunmonatszeitraum 2019 - wie bereits zuvor über alle vier Quartale 2018 – überzeugen können. Siemens, seit 2018 vom Nachfrageeinbruch bei großen Gasturbinen belastet, stehe 2020 vor der Verselbstständigung der Energiesparte und habe für das Septemberquartal (Juli bis September) beachtlich aufwärts gerichtete Tendenzen vermeldet.Seit Mitte 2018 seien die verarbeitenden Industrien in China und bis dahin für zuverlässig befundene Auftriebskräfte in Europa als Impulsgeber der Ausrüstungsnachfrage weggefallen. Risiken eines Trendabbruchs ("America first") hätten sich in einer Negativspirale manifestiert, vorerst noch ohne die Investitionsbereitschaft in den USA selbst zu belasten. Die Aktienkurse der Maschinenbau- und der Elektrotechniktitel hätten 2019 durchweg eine starke Performance ausgewiesen. Gerade deshalb sehe der Analyst in derzeit indizierten Unternehmensbewertungen das Risiko eines möglicherweise ab 2020 verschärft umsichgreifenden Abschwungs nicht abgebildet. Drebing stufe den Sektor von "neutral" auf "negativ" zurück.Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Siemens-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 114,00. (Analyse vom 30.12.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Siemens AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Siemens-Aktie: