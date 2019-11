Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (05.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Die Zahlen von Siemens Healthineers seien am Markt richtig gut angekommen. Trotz anhaltender Probleme in der Labordiagnostik habe die Aktie des Medizintechnikkonzerns zweistellig zugelegt. In Zukunft wolle die Siemens-Tochter noch mehr Gewinn einfahren - das Rekordhoch dürfte damit nicht das Ende der Fahnenstange sein.Das operative Margenziel von 17,5 Prozent sei im abgelaufenen Geschäftsjahr noch knapp verpasst worden. Nachdem alle anderen Vorgaben erreicht worden seien, solle künftig auch beim Gewinn der Trend wieder nach oben zeigen. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle doppelt so schnell wachsen wie der Umsatz.Bei den Erlösen könnte für 2020/21 und 2021/22 ein Plus von mehr als fünf Prozent stehen, der Gewinn solle um rund zehn Prozent wachsen. Mit den Mittelfristzielen habe Siemens Healthineers die Erwartungen am Kapitalmarkt übertroffen. Dann dürfte es auch bei der Diagnostik-Plattform Atellica endlich aufwärts gehen. Die hohen Kosten für den Aufbau der Plattform seien unterschätzt worden und dürften sich auch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres negativ auswirken - die Marge solle nun bei 2023/24 zwischen zehn und 20 Prozent betragen.Die Atellica-Probleme müssten beseitigt werden. Dann dürfte die Healthineers-Aktie goldene Zeiten vor sich haben. In den anderen Sparten laufe es bereits glänzend. Medizintechnik sei ein Zukunftsmarkt.Langfristig bleibt die Siemens Healthineers-Aktie ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link