Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (05.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers habe trotz der Corona-Krise ein robustes zweites Quartal erzielt und die Analystenerwartungen übertroffen. Dabei habe das Unternehmen von guten Geschäften in der Bildgebung und der personalisierten Medizin profitiert, wie die Siemens-Tochter am Dienstag in Erlangen mitgeteilt habe.Die Diagnostiksparte habe hingegen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unter fehlenden Patienten gelitten. Die Talsohle sehe das Unternehmen im dritten Geschäftsquartal, den Ausblick für das am 30. September endende Geschäftsjahr habe Healthineers zurückgezogen.Der Umsatz sei im zweiten Geschäftsquartal um 5,1 Prozent auf knapp 3,7 Milliarden Euro gestiegen. Das vergleichbare Wachstum habe 3,3 Prozent betragen. Die Krise im Zusammenhang mit dem Corona-Virus hätten den vergleichbaren Umsatz mit etwa 4 Prozentpunkten belastet, wie Healthineers erklärt habe. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe sich um sechs Prozent auf 659 Millionen Euro verbessert. Nach Steuern habe das Unternehmen mit 414 Millionen Euro neun Prozent mehr verdient.Bernd Montag, Vorstandsvorsitzender der Siemens Healthineers AG: "In der globalen COVID-19-Pandemie stehen wir als starker Partner an der Seite unserer Kunden. Mit unserem weltweit führenden Produkt- und Lösungsangebot unterstützen wir, wo immer wir können. Trotz der Pandemie und weltweit zunehmender konjunktureller Verwerfungen hat sich unser Geschäft im zweiten Quartal insgesamt gut entwickelt. Unsere Profitabilität haben wir gegenüber dem Vorquartal wieder gesteigert und damit gehalten, was wir versprochen hatten. Weder für die Länge noch für die Intensität der COVID-19-Pandemie existieren derzeit gesicherte Einschätzungen. Entsprechend sind aus heutiger Sicht auch keine gesicherten Annahmen zur Geschäftsentwicklung möglich. Unabhängig davon bleiben die fundamentalen Wachstumstreiber unseres Geschäfts intakt."Die Siemens Healthineers-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2020)Mit Material von dpa-AFX