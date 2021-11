Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (18.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) von 63 Euro auf 69 Euro.Im Rahmen des Kapitalmarkttags (17.11.) habe Siemens Healthineers den Mittelfristausblick erhöht und peile in den Geschäftsjahren 2022/23 bis 2024/25 ein organisches Umsatzwachstum von +6% bis+8% (zuvor: >5% (Gj. 2020/21: +19,3%, Gj. +2019/20: -0,2)) p.a. an. Das bereinigte EPS solle sich im gleichen Zeitraum um +12% bis +15% (zuvor: rund 10% (Gj. 2020/21: +12%, Gj. 2019/20: -7%)) p.a. verbessern. Der DAX-Titel habe mit einem Kurssprung reagiert (17.11.: +6%).Auf Segmentebene strebe Siemens Healthineers bei Imaging ein organisches Umsatzwachstum von +5% bis +8% (Gj. 2020/21: +11,2%, Gj. 2019/20: +1,6%) p.a. an. Bei Diagnostics werde ein organisches Umsatzwachstum von +4% bis +6% (Gj. 2020/21: +42,3%, Gj. 2019/20: -4,2%) p.a. anvisiert. Im Bereich Advanced Therapies sollten die Erlöse organisch um +5% bis +8% (Gj. 2020/21: +8,6%, Gj. 2019/20: +1,1) p.a. zulegen.Für das Mitte April 2021 übernommene Unternehmen Varian sehe Siemens Healthineers ein überdurchschnittliches organisches Umsatzwachstum von +9% bis +12% p.a. sowie ein höheres Synergieziel bis 2025 von >350 (zuvor: mindestens 300) Mio. Euro vor, was Gottschalt positiv werte. Die Dividendenpolitik sehe weiterhin eine Ausschüttung von 50% bis 60% des Nettogewinns vor.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Siemens Healthineers-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 18.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: