Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

43,97 EUR +2,01% (06.01.2021, 14:09)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

43,975 EUR +2,12% (06.01.2021, 13:56)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (06.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Siemens habe seine Medizintechniksparte im März 2018 zu 28 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Seither habe sich der Kurs - wenngleich bei teils größeren Schwankungen - beständig über dem Ausgabepreis gehalten, selbst während des Corona-Börsencrashs im Frühjahr 2020. Ihr bisheriges Rekordhoch habe die Siemens Healthineers-Aktie dann im Mai 2020 mit 47,265 Euro erreicht. Aktuell bringe es das Unternehmen auf einen Börsenwert von mehr als 46 Mrd. Euro, was den zweiten Platz im MDAX bedeute.Die langfristigen Aussichten bei Siemens Healthineers würden stimmen. Anleger sollten weiterhin an Bord bleiben. Die nächste Hürde, die es auf dem Weg in Richtung Allzeithoch zu überwinden gelte, sei das August-Hoch 2020 bei 45,64 Euro. Nach unten sichere die 200-Tage-Linie, die derzeit bei gut 40 Euro verlaufe, ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: