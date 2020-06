Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (22.06.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Im schwächeren Marktumfeld gebe zu Wochenbeginn auch die Aktie von Siemens Healthineers etwas nach. Der MDAX-Titel entferne sich damit wieder stärker vom Allzeithoch bei 47,26 Euro. Dabei habe Konzernchef Bernd Montag ambitionierte Pläne. Der DAX-Aufstieg solle gelingen, Wachstum dabei auch durch Übernahmen erreicht werden."Wir können Übernahmen tätigen, wir müssen es aber nicht unbedingt", habe CEO Montag der "Süddeutschen Zeitung" gesagt. "Allerdings wachsen verschiedene Bereiche der Medizin immer näher zusammen, da kann man zusammen mehr erreichen." Er habe dabei die starke Marktposition von Healthineers betont. "Wir haben mehr Potenzial als viele andere, daraus müssen wir aber jetzt auch was machen. Wir sind weltweit tätig, haben in manchen Ländern über 50 Prozent Marktanteil bei bestimmten Produktgruppen."Montag strebe auch einen Aufstieg in den deutschen Leitindex an. "Es wäre schon unserer Bedeutung angemessen und für uns besser, wenn wir im DAX-30 notiert würden", habe er gesagt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44 Milliarden Euro wäre Healthineers bereits heute große genug für eine DAX-Aufnahme. Allerdings halte die Mutter Siemens nach wie vor 85 Prozent, sodass der Börsenwert im Streubesitz noch zu gering sei. Laut Montag müsse Siemens selbst entscheiden, ob weiter Aktien verkauft würden: "Eine erhöhte Sichtbarkeit würde aber uns und auch Deutschland helfen."Die Siemens Healthineers-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link