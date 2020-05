Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

46,25 EUR +1,13% (28.05.2020, 18:34)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

46,105 EUR +1,43% (28.05.2020, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (28.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Siemens Healthineers sei bislang sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Vor wenigen Tagen habe der TecDAX-Titel sogar bei 47,27 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Derweil habe es auch gute Nachrichten gegeben, was die Auslieferung der Corona-Tests angehe. Zuletzt hätten mehrere Analysten die Siemens Healthineers-Aktie genauer unter die Lupe genommen. Das Analysehaus Bernstein Research und die Privatbank Berenberg seien dabei zu einer Kaufempfehlung gekommen.Vor wenigen Tagen habe Siemens Healthineers bekannt gegeben, mit der weltweiten Auslieferung seines Antikörpertests für das Coronavirus Sars-CoV-2 begonnen zu haben. Je nach Verlauf der Pandemie könne man die Produktion bis Juni auf mehr als 50 Millionen Tests pro Monat hochfahren, habe die Siemens-Tochter am Dienstag in Erlangen mitgeteilt. Das sei rund doppelt so viel wie Ende April angekündigt. Hergestellt würden die Tests in zwei Produktionsstätten den USA. In den Laboren des Landes stünden auch die meisten Analysesysteme des Erlanger Unternehmens. Die Tests sollten von dort auch in die EU exportiert werden. Auch die Produktion seiner molekulardiagnostischen Tests, die nicht auf die Antikörper, sondern auf das Virus selbst reagieren würden, wolle das TecDAX-Unternehmen stärker hochfahren.Die Siemens Healthineers-Aktie gönne sich derzeit eine kleine Verschnaufpause. DER AKTIONÄR bleibe aber sehr zuversichtlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: