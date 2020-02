Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com (03.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers sei mit einem Gewinnrückgang in das neue Geschäftsjahr gestartet. Grund seien sinkende Ergebnisse in der Diagnostiksparte sowie im Geschäft mit der Bildgebung gewesen. Anlegern dürfte die Ergebnisentwicklung nicht schmecken, Analysten hätten mit einem Gewinnanstieg gerechnet.Zwar habe der Umsatz im ersten Quartal 2019/20 zugelegt. Das bereinigte operative Ergebnis habe jedoch um 11 Prozent auf 484 Millionen Euro abgenommen. Unter dem Strich bleibe ein bereinigter Gewinn von 0,35 Euro je Aktie im Berichtszeitraum.Trotz des verhaltenen Starts in das neue Geschäftsjahr halte die Siemens-Tochter an der bisherigen Guidance fest.Langfristig bleibt "Der Aktionär" für den Medizintechnik-Titel unverändert positiv gestimmt, so Michel Doepke. (Analyse vom 03.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link