Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

63,96 EUR -1,51% (17.12.2021, 17:40)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (20.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers: Doppeltop droht - ChartanalyseDie Aktie von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie am 18. August auf ein Hoch bei 61,50 EUR geklettert. Am 17. November sei der Ausbruch über dieses Hoch gelungen. Anschließend sei der Wert auf 67,50 EUR geklettert. Am 9. Dezember 2012 sei er an diesem Hoch gescheitert. Seitdem drohe die Ausbildung eines Doppeltops. Die Nackenlinie liege bei 62,62 EUR.Sollte die Aktie von Siemens Healthineers unter den Unterstützungsbereich zwischen 62,62 und 61,50 EUR abfallen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 58,09 EUR und vielleicht sogar ca. 56,00 EUR auslösen. Damit würde die Aktie auf den Aufwärtstrend seit März 2020 zurückfallen. Sollte der Wert aber die Unterstützungszone zwischen 62,62 und 61,50 EUR verteidigen, wäre ein Anstieg in Richtung 67,50 EUR möglich. (Analyse vom 20.12.2021)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:62,30 EUR -2,72% (20.12.2021, 08:31)