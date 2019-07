Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com (26.07.2019/ac/a/t)



ErlangenHaar (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Healthineers zähle bisher zum Liebling zahlreichreicher institutioneller Investoren. Mit einem Börsenwert von mehr als 35 Mrd. Euro sei die Firma ein Schwergewicht. In der vergangenen Woche sei das Papier in der Spitze um rund 10% abgerutscht. Was sei passiert? Angeblich seien Analysten in einem "Call" darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass deren Erwartungen für die weitere Geschäftsentwicklung doch etwas zu ambitioniert seien. In der Folge habe es Abstufungen von Analysten gehagelt. Mehrere Analysten hätten sich skeptisch gezeigt, ob Siemens Healthineers CEO Bernd Montag die eigenen Ziele erreichen könne. Während sich die Umsätze wohl nach Plan entwickeln würden, hapere es bei den Margen. Ende des Monats werde der CEO die Zahlen für das 3. Quartal präsentieren.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sind gespannt und raten, das Zahlenwerk und den weiteren Ausblick erst einmal abzuwarten. (Analyse vom 26.07.2019)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:35,76 EUR -1,53% (26.07.2019, 09:53)