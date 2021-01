Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (27.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Starke Quartalszahlen und ein aufgehellter Ausblick von Siemens Healthineers hätten den Aktien des Medizintechnik-Unternehmens am Mittwoch einen Schub nach oben gegeben. Im frühen Handel seien die Papiere bis auf 46,14 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Juni 2020 gestiegen. Zuletzt hätten sie 2,4 Prozent höher bei 45,68 Euro notiert.Siemens Healthineers habe nach einer besser als erwartet ausgefallenen Entwicklung im ersten Quartal (zum 31. Dezember) seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Die Siemens-Tochter habe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht nur von guten Geschäften mit bildgebender Diagnostik, sondern auch von ihren Antigen-Schnelltests profitiert. Das vergleichbare Umsatzwachstum habe bei 13,3 Prozent gelegen, die Profitabilität (bereinigte EBIT-Marge) sei von 13,6 Prozent im Vorjahr auf 19,1 Prozent gestiegen.Bei den Experten seien die Neuigkeiten gut angekommen. Einige Analysten hätten bereits ihre Kursziele erhöht, etwa jene von Kepler Cheuvreux von 46 auf 51 Euro. Damit hätten sie die bessere Ertragskraft im Jahr 2021 reflektiert, habe es geheißen. Auch die Schweizer Bank Credit Suisse habe ihr Kursziel angehoben, von 44 auf 48 Euro. Das Medizintechnik-Unternehmen habe besser als erwartet abgeschnitten, habe Analyst Max Yates bemerkt.Siemens Healthineers habe sich beeindruckend entwickelt, habe Analyst Scott Bardo von der Berenberg Bank geschrieben. Lisa Bedell Clive vom Analysehaus Bernstein habe die Eckdaten ebenfalls als sehr stark über alle Sparten hinweg gewertet, die Erwartungen der Analysten seien zum Teil sehr deutlich übertroffen worden.Auch "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich. Die Zahlen würden überzeugen. Ein neues Allzeithoch scheine zeitnah möglich. Die bisherige Rekordmarke liege bei 47,27 Euro.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2021)Mit Material von dpa-AFX