Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (06.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Seit der Vorstellung der Quartalszahlen am Montag habe die Aktie von Siemens Healthineers einen Gang nach oben geschalten. Ohne Rücksetzer sei der MDAX-Titel auch am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch geklettert. Eine Verschnaufpause scheine überfällig - auch wenn die Analysten optimistischer würden.Umsatz und Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen, so Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research. Auch der Ausblick sei besser als erwartet gewesen. Er hebe das Kursziel deshalb von 38 auf 43 Euro an - die Einstufung laute nach dem Kurssprung aber weiter "halten". Von der Dividende zeige sich der Experte derweil enttäuscht.Optimistischer habe sich DZ BANK-Experte Elmar Kraus geäußert. Die starke Prognose sei eine positive Überraschung gewesen. Mit einem Ziel von 46 Euro empfehle er die Healthineers-Aktie weiter zum Kauf.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" ist der Meinung: Siemens Healthineers bleibt ein Basisinvestment. Langfristig seien die Aussichten gut, der Konzern sei im lukrativen und wachstumsstarken Medizintechnikmarkt stark positioniert. Allerdings sollten Anleger nicht erwarten, dass es im Tempo der vergangenen Tage weitergehe - zudem müsse der Konzern nach enttäuschenden Quartalen erst beweisen, dass auch das Sorgenkind Atellica in Zukunft wie erhofft liefern könne. (Analyse vom 06.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link