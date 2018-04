Sollte die Konzernmutter Siemens, die nach dem IPO 85% der Anteile hält, weitere Aktien abgeben, besteht für die Tochter zudem die längerfristige Perspektive, in den DAX aufzusteigen, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 04.04.2018)



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (04.04.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von der DZ BANK:Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) adressiert Megatrends, so die Analysten der DZ BANK.Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young habe die Entwicklung auf dem weltweiten IPO-Markt im ersten Quartal 2018 untersucht. Zwar sei die Zahl die Börsengänge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27% auf 287 gesunken, das Emissionsvolumen habe sich jedoch um 28% auf 42,8 Mrd. US-Dollar erhöht. Ernst & Young habe daher von einem starken ersten Quartal gesprochen.Während es regional betrachtet in China wegen gestiegener regulatorischer Anforderungen sowie eines langsameren Freigabe-Prozesses zu deutlich weniger Neuemissionen (-74% auf 35) gekommen sei, habe es in den USA und Europa mehr IPO-Aktivität gegeben. In den Vereinigten Staaten sei die Zahl der Neuemissionen von 25 auf 36 geklettert. Das Emissionsvolumen habe sich von knapp 11 auf 12,8 Mrd. US-Dollar erhöht. In Europa habe das Volumen sogar von 4,2 auf 14,7 Mrd. US-Dollar zugelegt. Allerdings sei ein leichter Rückgang bei den Transaktionen von 43 auf 39 zu verzeichnen gewesen.In der Studie hervorgehoben worden sei, dass sich innerhalb Europas im ersten Quartal vor allem Deutschland als Wachstumsmarkt erwiesen habe. Mit den IPOs von Siemens Healthineers und DWS hätten hierzulande zwei der drei weltweit größten Neuemissionen stattgefunden. Insgesamt hätten in der Periode Januar bis März sechs Unternehmen den Schritt auf das deutsche Börsenparkett gewagt. Im Vorjahr seien es nur zwei gewesen. Im Gesamtjahr halte EY-Experte Martin Steinbach bis zu 18 Börsengänge in Deutschland für realistisch. Das gesamte Emissionsvolumen in Deutschland habe sich im abgelaufenen Quartal auf 6,5 Mrd. Euro belaufen. Daran gemessen sei es das stärkste erste Quartal seit dem Jahr 2000 gewesen. Wegen des schwierigen Marktumfelds sei die IPO-Aktivität sogar noch gebremst worden. Beispielsweise habe Siemens nur 15% seiner Anteile an der Tochter Siemens Healthineers an die Börse gebracht. Ursprünglich geplant gewesen seien 25%. Der Börsenneuling sei dennoch einen Blick wert.Siemens Healthineers sei einer der weltweiten Taktgeber im Gesundheitswesen. In seinen drei Geschäftsbereichen Imaging, Diagnostics und Advanced Therapies gehöre der Konzern zu den führenden Anbietern. Gemessen am Umsatz größtes Geschäftsfeld sei das Imaging. Hier sei das Unternehmen Marktführer. Zum Portfolio würden unter anderem Lösungen für die Computertomographie und die Magnetresonanztomographie sowie Röntgen- und Ultraschallgeräte gehören. Im Geschäftsjahr 2016/17 (bis Ende September) habe dieser Bereich Erlöse von 8,22 Mrd. Euro erwirtschaftet. Der um Sondereffekte bereinigte Nachsteuerprofit habe bei 1,62 Mrd. Euro gelegen. Die entsprechende Nachsteuermarge habe 19,8% erreicht.Damit habe der Konzern eine äußerst solide Ausgangsbasis, um weiterhin profitabel zu wachsen und von den sich bietenden Megatrends im Gesundheitswesen zu profitieren. Durch den demographischen Wandel mit einer immer älter werdenden sowie wachsenden Bevölkerung, aber auch der Zunahme chronischer Krankheiten würden die Anforderungen an die Medizintechnik immer größer. Mit den wachsenden Anforderungen an das Gesundheitswesen steige gleichzeitig der Druck, die Prozesse in der medizinischen Versorgung zu optimieren und damit kostengünstiger zu gestalten. Das wiederum erfordere moderne und effiziente technische Lösungen.Die Analysten würden Siemens Healthineers in seinem Kerngeschäft bereits bestens positioniert sehen, um die sich bietenden Chancen zu nutzen. Zudem habe der Konzern mit seiner aktuellen Positionierung eine gute Ausgangsbasis, angrenzende Wachstumsmärkte zu erschließen. Die Analysten würden daher davon ausgehen, dass es dem Unternehmen gelingen werde, seine Marktführerschaft zu festigen und auszubauen. Der zuletzt erfolgte Börsengang könnte dabei ebenfalls neue Möglichkeiten eröffnen, beispielsweise bei selektiven Zukäufen.Die vielversprechenden geschäftlichen Perspektiven sollten sich künftig in einer positiven Aktienkursentwicklung niederschlagen. Siemens Healthineers sei zudem ein potenzieller Kandidat, um in vielbeachtete Indices wie den MDAX aufgenommen zu werden. Der Aufstieg in den Mid-Cap-Index könnte noch in diesem Jahr erfolgen. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 33 Mrd. Euro bzw. einem entsprechenden Börsenwert des Streubesitzes von etwa 4,9 Mrd. Euro zähle das Papier klar zu den Aufstiegskandidaten.