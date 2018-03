Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com/. (20.03.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Investmentanalyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, nimmt die Coverage für die Aktie von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) mit einer Halteempfehlung auf.Das Marktwachstum in der Medizintechnik sei auf hohem Niveau. Wachstumstreiber seien die alternde Gesellschaft, die wachsende Weltbevölkerung, die verbesserte medizinische Versorgung und die zunehmenden chronischen Krankheiten. Der Markt wachse daher strukturell um rund 5% p.a. Die drei wichtigsten Produktsegmente von Siemens Healthineers seien1) bildgebende Verfahren wie Computer- oder Magnetresonanztomographie, 2) Diagnostik wie z.B. Blutgasuntersuchung, Virologie oder Flüssigbiopsie und 3) fortgeschrittene Therapiesysteme z.B. für die Kardiologie, Neuroradiologie oder Elektrophysiologie.Siemens Healthineers sei ein vergleichsweise profitabler Anbieter von Medizintechnik weltweit. Gemäß den Jahresberichten von Siemens sei Healthineers auf vergleichbarer Basis in 2015 um 3%, in 2016 um 5% und in 2017 um 3% gewachsen. Die Abweichung zum Marktwachstum sei teils auf das in den letzten Jahren schwach wachsende Diagnosticsgeschäft (30% des Umsatzes) zurückzuführen. Insbesondere diese Aktivitäten erfahre derzeit eine Neupositionierung mittels der In-Vitro-Produktplattform Atellica. Die Markt-einführung in 2017 sei gemäß Unternehmensangaben bislang erfolgreich verlaufen. Basierend auf einem um 45% höheren Maschinendurchsatz, 300 unterschiedlichen Lösungen pro Maschine und der Einführung in weiteren Absatzregionen wie Japan oder China solle die Plattform bis 2020 weltweit eine führende Marktposition einnehmen. Sowohl bei der Wachstums- als auch Ertragsstärke habe die Gesellschaft vor allem in den letzten Jahren relativ zum Wettbewerb überzeugt. Die EBIT-Marge habe 2017 mit 16,7% relativ zu den engsten Wettbewerbern General Electric (18,0%) und Philips (8,4%) auf gutem Niveau gelegen. Der Analyst ermittle basierend auf einem DCF-Modell einen fairen Wert je Aktie von 34,00 EUR.Volker Stoll, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, stuft die Siemens Healthineers-Aktie aufgrund des moderaten Kurspotenzials mit dem Rating "halten" ein. Risiken lägen in einer schwächeren Entwicklung des Gesundheitsmarktes. (Analyse vom 20.03.2018)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: