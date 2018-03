Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (22.03.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Börsengang der Siemens-Medizintechnik-Tochter, der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL), ist gelungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der erste Kurs von 29,10 Euro habe knapp vier Prozent über dem Ausgabepreis von 28 Euro gelegen. Am Ende des Handelstages habe ein Plus von knapp acht Prozent zu Buche gestanden. Siemens habe 15 Prozent der Tochter bzw. 150 Mio. Aktien an die Börse gebracht. Auf dieser Basis seien den Münchnern 4,2 Mrd. Euro zugeflossen. Der Börsengang der Siemens-Sparte, die unter anderem Weltmarktführer bei bildgebenden Systemen wie Röntgen-und Ultraschallgeräten sowie Magnetresonanztomographen sei, sei einer der größten der vergangenen Jahre in Deutschland. Siemens-Chef Joe Kaeser wolle dem Unternehmen damit mehr Chancen auf Wachstum und Zukäufe verschaffen. Außerdem solle Healthineers flexibler und agiler am Markt agieren können und so wettbewerbsfähiger werden.Auch Anlegern biete Healthineers eine spannende Story. Der Konzern werde aktuell mit gut 30 Mrd. Euro bewertet. Das liege deutlich unter früheren Analystenschätzungen von bis zu 40 Mrd. Euro. Experten würden davon ausgehen, dass Siemens die Anteile bewusst günstig platziert habe. Schließlich möchten sich die Münchner später von weiteren Aktien trennen. Voraussetzung dafür sei allerdings ein positiver Kursverlauf. Mit der Abspaltung von OSRAM habe Siemens schon einmal ein glückliches Händchen bewiesen. Seit dem Börsengang im Juli 2013 habe sich die Aktie des Leuchtenherstellers mehr als verdreifacht. Mitte 2017 hat sich Siemens von den letzten Anteilen getrennt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2018)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:32,50 EUR -0,73% (22.03.2018, 11:01)