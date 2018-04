Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

32,90 EUR -0,56% (11.04.2018, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

33,065 EUR -0,88% (11.04.2018, 09:32)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (11.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktie: Deutliche Gegenbewegung - AktienanalyseNahezu jeden Tag werden die Börsen weltweit von Äußerungen der mächtigsten Politiker in die eine oder andere Richtung gelenkt, am Dienstag stehen deutsche Automobilhersteller sowie Zulieferer im Fokus. Denn China möchte seine Märkte weiter öffnen und zu allen abschaffen, das auch zu einer Entspannung im derzeitigen Handelskrieg zwischen den USA und dem Land im Fernen Osten beiträgt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Insgesamt könne das Wertpapier von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) seit seinem Börsendebüt Mitte März einen positiven Aufwärtstrend vorweisen und im Hoch bereits 22 Prozent zulegen. Die letzten Tage seien zwar von Gewinnmitnahmen begleitet gewesen, jedoch würden positive Schätzungen zu der Aktiengesellschaft Anleger durchaus kauffreudig stimmen.Marktbeobachter würden beim Umsatz nahezu mit 14 Mrd. Euro rechnen, der Gewinn pro Aktie im laufenden Jahr werde auf etwa 1,53 Euro beziffert. Sehr viel interessanter gestalte sich jedoch die Wachstumsprognose für das kommende Geschäftsjahr, ein ebenfalls positiver Ausblick stimme optimistisch. Ein extrem gut positioniertes Unternehmen biete nämlich sehr viel Raum für Expansion und eine solide Preisgestaltung. Die jüngsten Gewinnmitnahmen könnten sich ergo als eine gute Einstiegsgelegenheit erweisen, zumal der Titel jetzt auf einer markanten Unterstützung notiere.Von den Jahreshochs bei 35,60 Euro habe sich Siemens Healthineers in den letzten Tagen um gut 9 Prozent entfernt und sei dabei auf eine kurzfristige Durchschnittslinie seit Börsenstart zurückgefallen. Von dort aus startete zu Beginn dieser Woche eine deutliche Gegenbewegung, die nun zurück an die Jahreshochs von 35,60 Euro aufwärts führen könnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.04.2018)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: