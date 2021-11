Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (04.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers gehe nach einem Rekordumsatz von rund 18 Milliarden Euro im vergangenen Jahr von einer Abschwächung des Wachstums aus. So dürfte der vergleichbare Umsatz 2021/22 (per Ende September) stagnieren oder um bis zu zwei Prozent zulegen, nach 19,3 Prozent im Vorjahr, habe das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitgeteilt.Rechne man die Antigen-Schnelltests heraus, die die Erlöse im vergangenen Jahr angetrieben hätten, gehe Healthineers von einem Plus von fünf bis sieben Prozent aus. Der Gewinn solle weiter steigen: Hier rechne die Siemens-Tochter mit 2,08 bis 2,20 Euro je Aktie. 2020/21 habe Healthineers mit 2,03 Euro je Aktie das obere Ende der eigenen Prognose erreicht.Im Schlussquartal hätten die Erlanger nochmals deutlich bei Umsatz und Gewinn zulegen können. Die Erlöse aus den Antigen-Schnelltests seien wie erwartet im Vergleich zu den Vorquartalen zurückgegangen. Für das gesamte Geschäftsjahr habe Healthineers einen Umsatzbeitrag durch die Tests von 1,1 Milliarden Euro verbuchen können. Die Aktionäre sollten eine höhere Dividende bekommen: Vorgeschlagen würden 0,85 Euro je Aktie, nach 0,80 Euro je Aktie im Vorjahr. Das bedeute beim aktuellen Kurs eine Rendite von 1,4 Prozent.Bernd Montag, Vorstandsvorsitzender der Siemens Healthineers AG: "Mit einem starken Schlussquartal hat das Team von Siemens Healthineers das Rekordjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen. Wir haben in der Pandemie schnell und umsichtig agiert. In der Folge konnten wir weiter Marktanteile gewinnen. Gleichzeitig haben wir wichtige Innovationen zur Marktreife gebracht und ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsprogramm verabschiedet. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von Varian haben wir unseren strategischen Kurs für die kommenden Jahre abgesteckt. Als noch ganzheitlicheres und relevanteres Unternehmen im Gesundheitswesen gehen wir mit einem Rekordauftragsbestand in das neue Geschäftsjahr, für das wir eine fortgesetzt starke Geschäftsentwicklung erwarten."Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link