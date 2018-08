Kursziel

Siemens Healthineers-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 38,20 Neutral UBS AG - 30.08.2018 18:26:31 39,00 Halten DZ BANK Elmar Kraus 30.08.2018 18:26:29 42,00 Buy Berenberg Bank Scott Bardo 28.08.2018 34,50 Neutral Goldman Sachs Veronika Dubajova 17.08.2018 39,50 Hold HSBC Richard Latz 07.08.2018 43,00 Kaufen Commerzbank AG Daniel Wendorff 01.08.2018 38,00 Hold Deutsche Bank Gunnar Romer 31.07.2018 38,50 Hold Kepler Cheuvreux William Mackie 31.07.2018 41,70 Neutral J.P. Morgan David Adlington 30.07.2018 40,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 30.07.2018 39,00 Neutral equinet AG Zafer Rüzgar 30.07.2018 36,00 Halten LBBW Volker Stoll 30.07.2018



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (31.08.2018/ac/a/t)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 43,00 oder 34,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG hat am 30. Juli die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Juli zu entnehmen ist, hat der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers im dritten Quartal (per Ende Juni) weniger verdient als im Vorjahr. Negative Währungseffekte, Anlaufkosten für das Diagnostiksystem Atellica sowie Aufwendungen für einen kürzlich an Land gezogenen Automatisierungsauftrag hätten auf dem Ergebnis gelastet. Nach Steuern sei der Gewinn daher im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 293 Millionen Euro gesunken. Bereinigt um Sondereffekte sei der Gewinn um 7 Prozent auf 334 Millionen Euro gesunken. Der Umsatz habe wegen negativer Währungseffekte bei 3,3 Milliarden Euro stagniert, auf vergleichbarer Basis habe Siemens Healthineers ein Plus von 5 Prozent erzielt.Die Jahresprognose für das bis 30. September laufende Geschäftsjahr habe die Siemens-Tochter bekräftigt, die im März an die Börse gegangen und vor kurzem in den Technologiewerteindex TecDAX aufgenommen worden sei. Der Umsatz solle auf vergleichbarer Basis um drei bis vier Prozent wachsen, die bereinigte Ergebnismarge zwischen 17 und 18 Prozent liegen. Im dritten Quartal betrug sie 16 Prozent, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Commerzbank. Der dort zuständige Analyst Daniel Wendorff hat das Kursziel nach Zahlen von 37 auf 43 Euro erhöht und die Bewertung auf "buy" belassen. Die Dynamik beim Hersteller von Medizintechnik setze sich fort, schrieb Wendorff in einer am 1. August vorliegenden Studie. Die Margen entwickelten sich besser als erwartet und der Gegenwind von den Wechselkursen werde sich im kommenden Jahr legen. Der Experte habe die Schätzungen für den bereinigten Gewinn für die Jahre nach 2018 nach oben geschraubt.Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Medizintechnikbranche ein Wachstumsmarkt und Siemens Healthineers ist hier bestens positioniert. Entsprechend sei der Weg für weiter steigende Kurse geebnet. Der Sprung über die 40-Euro-Marke sei eine Frage der Zeit. Das Kursziel des "Aktionär" laute 50 Euro. Anleger lassen die Gewinne laufen und geben kein Stück aus der Hand, so Maximilian Völkl in einer Aktienanalyse vom 29. August.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick: