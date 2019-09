Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

97,37 EUR (11.09.2019)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (12.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens: Gap vor Schließung? - ChartanalyseDie Aktien von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) befinden sich seit dem Verlaufstief am 15. August bei 84,42 EUR in einer rasanten Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe am 30. August zunächst der Widerstand im Bereich von 90,00 EUR endgültig geknackt werden können. In der Folge seien die Papiere weiter angestiegen und hätten Kurs auf den 50er EMA bei aktuell 94,06 EUR genommen, der am 09. September habe überwunden werden können. Die Bullen würden aber auch nach dem bereits starken Hochlauf keine Ermüdungserscheinungen zeigen.Die Papiere würden bereits im Bereich von 97,40 EUR notieren und dürften nun Kurs auf das noch offene Gap vom 01. August nehmen, welches eine obere Begrenzung bei 98,60 EUR habe. In diesem Bereich würden sich dann aber zahlreiche Widerstände befinden, die den Bullen den weiteren Weg nach oben vereiteln könnten. Zunächst einmal sei da die runde Marke von 100,00 EUR, die in der Vergangenheit bereits öfter als Widerstand fungiert habe. Und außerdem der 200er EMA, der ebenfalls um 100,00 EUR verlaufe und sich den Bullen in den Weg stelle.Ausblick: Die Aktien von Siemens würden sich aktuell sehr stark zeigen und seien seit dem Verlaufstief am 15. August bei 84,42 EUR fast in einem Stück hochgelaufen. Die Gap-Schließung bei 98,60 EUR dürfte aktuell das Mindestziel der Bullen sein. Dann bleibe abzuwarten, ob die Kraft für einen direkten weiteren Anstieg nach dem rapiden Hochlauf noch ausreiche.Die Long-Szenarien: Die Aktien von Siemens würden weiter hochlaufen und nicht nur das Gap im Bereich von 98,60 EUR schließen, sondern würden auch noch die runde Marke von 100,00 EUR mit dem 200er EMA erobern. In diesem Fall würde sich die Lage auch wieder langfristig aufhellen. Könnten sich die Papiere dann über der Marke von 100,00 EUR halten, würde ein weiterer Hochlauf bis zum Widerstand bei 106,38 EUR wahrscheinlich werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:97,00 EUR -0,38% (12.09.2019, 09:13)