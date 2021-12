Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (27.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Gamesa präsentiere sich nach den Weihnachtsfeiertagen von ihrer starken Seite. Dank eines Auftrags aus Indien könne sich der Turbinenbauer weiter von den jüngsten Tiefs lösen. Die Hoffnung wachse, dass 2022 sowohl operativ als auch an der Börse Besserung mit sich bringe.Ayana Renewable Power habe Siemens Gamesa den Auftrag für 84 Turbinen des Typs SG 3.6-145 erteilt. Der Deal habe damit insgesamt ein Volumen von 302 Megawatt. Die 3.X-Plattform von Siemens Gamesa sei erst 2020 auf den Markt gebracht worden. Im Juli 2021 habe der Konzern dann erste Bestellungen über 623 Megawatt bekannt gegeben. Nun sei der Auftragseingang somit um knapp die Hälfte gesteigert worden. 2023 solle das Projekt in Betrieb genommen werden."Wir freuen uns, diesen neuen Vertrag mit Ayana Renewable Power, einem der am schnellsten wachsenden unabhängigen Stromproduzenten (IPPs) in Indien, bekannt zu geben", so Navin Dewaji, CEO von Siemens Gamesa in Indien. "Dieser Auftrag hilft uns erheblich, uns auf die nächste Wachstumsphase von Siemens Gamesa in Indien vorzubereiten. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der SG 3.6-145, einer Turbine für Indien, unseren Kunden einen besseren Wert bieten."Auch wenn die langfristigen Aussichten gerade wegen der Stärke bei Offshore-Turbinen gut bleiben, sollten Neueinsteiger vorerst noch abwarten, ob die Trendwende an der Börse wirklich bereits nachhaltig ist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link