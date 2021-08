Tradegate-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

23,89 EUR -1,32% (05.08.2021, 15:53)



XETRA-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

23,80 EUR -2,50% (05.08.2021, 15:04)



ISIN Siemens Gamesa-Aktie:

ES0143416115



WKN Siemens Gamesa-Aktie:

A0B5Z8



Ticker-Symbol Siemens Gamesa-Aktie:

GTQ1



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy SA:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (05.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Rund 10% habe sich die Siemens Gamesa-Aktie mittlerweile von den Tiefs nach der herben Gewinnwarnung Mitte Juli gelöst. Bis die Kurslücke bei 26,01 Euro geschlossen sei, dauere es allerdings noch. Derweil ernte der Konzern für die operative Entwicklung herbe Kritik von Siemens Energy und Siemens.Bei der Vorstellung der Zahlen zum abgelaufenen Quartal habe sich etwa Siemens-Konzernchef Roland Busch nicht gerade begeistert von der Entwicklung beim Turbinenbauer gezeigt. "Wir waren nicht erfreut", habe er gesagt, bleibe jedoch optimistisch, dass Siemens Energy-Chef Christian Bruch und Siemens Gamesa-Chef Andreas Nauen die Probleme in den Griff bekämen. Siemens sei zwar seit dem Spin-off von Siemens Energy nicht mehr direkt an Siemens Gamesa beteiligt, durch die verbleibenden Anteile an Siemens Energy würden sich die Probleme aber dennoch auch auswirken.Grundsätzlich würden die Aussichten bei Siemens Gamesa stimmen. Vor allem im Offshore-Bereich sei der Turbinenbauer führend. Die hausgemachten Probleme im Onshore-Geschäft und die Margenprobleme durch die hohen Rohstoffpreise würden jedoch eine Belastung bleiben. Nur spekulative Anleger könnten darauf setzen, dass die Risiken bereits eingepreist seien und könnten eine kleine Position wagen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2021)Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie: