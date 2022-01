Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

18,95 EUR +6,91% (27.01.2022, 17:05)



XETRA-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

18,87 EUR +8,98% (27.01.2022, 16:42)



ISIN Siemens Gamesa-Aktie:

ES0143416115



WKN Siemens Gamesa-Aktie:

A0B5Z8



Ticker-Symbol Siemens Gamesa-Aktie:

GTQ1



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (27.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Schock nach der Gewinnwarnung scheine verdaut. Mit einem deutlichen Kursplus von 8 Prozent schließe die Aktie von Siemens Gamesa am Donnerstag das Gap, das durch den Kurssturz vergangene Woche ausgelöst worden sei. Hoffnung würden neue Gerüchte um eine Komplettübernahme durch Siemens Energy machen.Unter Berufung auf Insider berichtet Reuters, dass Siemens Energy die Überlegungen intensiviere, den Turbinenbauer komplett zu schlucken. Bislang halte der DAX -Konzern zwei Drittel an Gamesa. Geprüft werde nun, wie die Übernahme am günstigsten und bilanzschonendsten umgesetzt werden könne.Eine Möglichkeit sei ein Übernahmeangebot mit eigenen Aktien. Denn dem Management sei wichtig, das Investment-Grade-Rating nicht zu verlieren. Bis Sommer könnte laut den Insidern eine Lösung gefunden sein. Aktuell müsste Siemens Energy rund 4,7 Milliarden Euro investieren, um sich Gamesa komplett einzuverleiben.Anleger warten deshalb bei beiden Aktien vorerst weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link