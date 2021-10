Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (19.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während viele Green-Tech-Aktien seit einigen Tagen wieder Fahrt aufgenommen hätten, sehe es bei Siemens Gamesa noch immer düster aus. Der Turbinenbauer habe auch drei Monate nach der herben Gewinnwarnung noch mit deren Folgen zu kämpfen. Gehe es nach J.P. Morgan, drohe mit den anstehenden Zahlen ein weiterer Dämpfer.Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien dürften sich im abgelaufenen Quartal recht unterschiedlich geschlagen haben, so Analyst Akash Gupta. Bei Siemens Gamesa hätten die Markterwartungen allerdings gedroht, weiter zu sinken. Gupta habe die Einstufung deshalb auf "neutral" belassen, rate aber auch dazu, Kursgewinne mitzunehmen.Die hohen Rohstoffpreise und angespannte Lieferketten hätten im Juli bereits dafür gesorgt, dass Siemens Gamesa die Prognosen habe kappen müssen. Gebessert habe sich die Lage seither nicht. Entsprechend habe sich die Einschätzung der Analysten deshalb auf breiter Front eingetrübt.Siemens Gamesa habe mit vielen Problemen zu kämpfen. In den Zahlen dürfte sich das noch einmal widerspiegeln. Auch wenn die langfristigen Aussichten gerade im Offshore-Bereich stark sind, sollten Neueinsteiger deshalb vorerst abwarten - zumal auch das Chartbild bislang keine Besserung suggeriert, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zum Siemens Gamesa-Aktie. (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link