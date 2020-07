Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie:



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy SA:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O& M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (15.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Die Auftragsbücher der Turbinenbauer seien gut gefüllt. Nachdem der deutsche Konzern Nordex zuletzt bereits wieder mehrere Aufträge vermeldet habe, folge nun die Siemens-Windtochter Siemens Gamesa. Ein Großauftrag sorge am Mittwoch für deutlich steigende Kurse, das Chartbild helle sich weiter auf.In Vietnam habe sich Siemens Gamesa einen Doppelauftrag gesichert. Zwei Projekte mit einem Gesamtvolumen von 165 Megawatt sollten Mitte 2021 in Betrieb genommen werden. Hinzu kämen Serviceverträge über zehn respektive 20 Jahre. Siemens Gamesa habe in Vietnam bereits drei Windparks errichtet und sieben weitere im Bau.In Q1 sei Siemens Gamesa wegen der Corona-Krise aber auch wegen hausgemachter Probleme in die roten Zahlen gerutscht. Doch der Titel habe sich davon inzwischen erholt. Es werde damit gerechnet, dass die vollen Auftragsbücher für eine strahlende Zukunft sorgen würden - zumal Siemens Gamesa beim zukunftsträchtigen Offshore-Wind stark aufgestellt sei.Siemens Gamesa habe in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Doch das Windgeschäft sei aussichtsreich. Das Chartbild sehe zudem gut aus. Favorit des AKTIONÄR in der Branche sei allerdings weiterhin der Weltmarktführer Vestas - auch hier habe die Aktie zuletzt ein Kaufsignal generiert.Wer es spekulativer möge, könne auch auf Nordex setzen. Der kleinere deutsche Wettbewerber müsse aber nach wie vor beweisen, dass er profitabel arbeiten könne. Erst dann dürfte der nachhaltige Befreiungsschlag gelingen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link