Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (16.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Durch die deutlichen Verluste in den vergangenen Tagen habe sich das Bild bei Siemens deutlich eingetrübt. Auf Jahressicht hätten Anleger seit dem Hoch Ende Juli 2018 einen Rücksetzer von rund 30 Prozent verkraften müssen. Es hätte aber auch noch schlimmer kommen können. So gebe es wieder schwerwiegende Vorwürfe gegen den Erzrivalen General Electric.Während Siemens vor allem mit der allgemeinen Konjunkturschwäche und der lange bekannten Kraftwerkskrise zu kämpfen habe, werde GE Bilanzmanipulation im großen Stil vorgeworfen. Der Privatermittler Harry Markopolos, der einst den Skandal um Bernie Madoff mit aufgedeckt habe, beschuldige GE des Milliardenbetrugs. GE habe die Vorwürfe zwar zurückgewiesen, doch an der Börse habe der 175-Seiten-Bericht von Markopolos dennoch für Aufruhr gesorgt.Und die Vorwürfe hätten es in sich: Das Volumen der Manipulation beziffere Markopolos auf 38 Milliarden Dollar. So seien die Rückstellungen in der Versicherungssparte zu gering und die Verluste beim Öl- und Gasfelddienstleister Baker Hughes zu niedrig verbucht worden. GE stehe durch den Betrug heute "am Rande der Insolvenz".Die Vorwürfe gegen GE würden zeigen, dass die Talfahrt der Siemens-Aktie in Relation dazu noch harmlos sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:85,58 EUR +0,68% (16.08.2019, 12:59)